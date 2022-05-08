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Володин: 10 128 санкций против России — это «вызовы, чтобы стать сильнее»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:57

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил санкции против России с вызовами, которые помогут «стать сильнее». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, с 2014 года против России ввели 10 128 санкций: 2754 — до начала «спецоперации» на Украине, 7374 — после. Такую же цифру 29 апреля насчитала глобальная база по отслеживанию санкционных ограничений Castellum.ai.

«Больше, чем против какого‑либо другого государства за всю историю их существования», — отметил Володин.

© Вячеслав Володин/Telegram

Володин уверен, что американский президент Джо Байден считает альтернативу санкциям только Третью мировую войну.

«Все, что нас не убивает, делает сильнее», — закончил он.

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