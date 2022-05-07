Рогозин сообщил о задержании на Байконуре граждан Великобритании и Беларуси

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в своем телеграм-канале о задержании двух иностранцев — британца и белоруски. Их обнаружили в районе стартовой площадки космодрома Байконур, где стоит принадлежащий Казахстану комплекс «Буран».

По данным Рогозина, гражданина Великобритании зовут Бенджамин Рич, а гражданку Беларуси — Алина Зелупа. Их отвезли в УВД Байконура. С какими целями они оказались на космодроме, он не уточнил.

«Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и его Зелупу в организации противоправных действий», — закончил Рогозин.

Бенджамин Рич известен по ютьюб-каналу «Bald and Bankrupt» с путешествиями, в том числе по России и Беларуси. По данным СМИ, он женат на белоруске.

В начале января на Байконуре в связи с протестами в Казахстане установили повышенный уровень террористической опасности, который действовал до 19 января.