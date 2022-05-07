9 Мая Луганск переименуют на один день в Ворошиловград. Так город назывался во времена СССР

Луганск переименуют на один день в Ворошиловград в честь Дня Победы 9 Мая. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник военкору Ольге Курлаевой.

По его словам, это «реализация инициативы общественности», с которой к нему обратились в 2020 году.

«Постановляю установить в качестве символа города Луганска наименование „город Ворошиловград“, используемое наряду с наименованием „город Луганск“ при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Луганской Народной Республики и города Луганска, связанным с Великой Отечественной войной», — следует из постановления 2020 года, подписанного Пасечником.

Называть город Ворошиловградом будут не только 9 Мая, но и в День памяти и скорби 22 июня и День освобождения Луганска от фашистских захватчиков 14 февраля.

Город стал называться Луганском в 1990 году.