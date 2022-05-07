Создатель «Джона Уика» Чад Стахелски снимет сериал о кайдзю

Чад Стахелски, снявший все фильмы франшизы «Джон Уик», займется экранизацией романа Джереми Робинсона «Проект Немезида» для Sony TV. Об этом сообщает Deadline.

Он выступит в качестве режиссера и исполнительного продюсера совместно с Джейсоном Спитцем. Кто сыграет в сериале пока неизвестно.

Шоу расскажет об огромном монстре кайдзю, который появился в результате скрещивания ДНК греческой богини мести Немезиды и убитой маленькой девочки Майго. По сюжету он отправится на поиски виновного в смерти девочки. Противостоять монстру будет руководитель отдела по работе с паранормальными явлениями Джон Хадсон.

«Я не могу выразить, насколько я рад помочь перенести „Проект Немезида“ Джереми Робинсона на экран. С первого момента, как я начал читать эту книгу, я был поражен. В этой удивительной серии книг есть все, что я люблю в жанре: боевые искусства, экшн, замечательные персонажи и, конечно же, кайдзю», — рассказал Стахелски.