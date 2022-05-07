Ватикан откроет виртуальную галерею произведений искусства в метавселенной

Ватикан откроет виртуальную галерею произведений искусства. Она появится в метовселенной и позволит посмотреть на шедевры, а также купить некоторые из них в формате NFT. Об этом сообщил Rb.ru.

Проект разработает некоммерческая организация Humanity 2.0 вместе с преподобным Филиппом Ларри. В VR-галерее представят предметы искусства и рукописи из коллекции Ватикана, какие именно — пока не разглашается.

Посмотреть на шедевры смогут не только обладатели VR-гарнитур, но и обычные пользователи ПК. Выставка будет доступна с компьютера. Ее подготовят при участии швейцарской компании Sensorium, развивающей метавселенную

Пока галерея искусства из Ватикана находится в стадии разработке, а сама метавселенная, где она появится, проходит тестирование. Разработчики намерены запустить проект уже в 2022 году и тогда же открыть VR-галерею.