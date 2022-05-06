В программе трех главных российских телеканалов 9 мая не будет советских фильмов о войне

В программе трех главных российских телеканалов (Первый канал, «Россия 1», НТВ) 9 мая не будет советских фильмов о войне, которые традиционно показывали по случаю праздника. На это обратили внимание пользователи твиттера.

Первый канал запланировал премьерный показ мини-сериала «Диверсант. Идеальный штурм». «Россия 1» включила в сетку вещания сериал «Через прицел» и фильмы «Девятаев» и «Т-34».

НТВ покажет в утреннем эфире детектив «Последний день войны» и пилотный эпизод сериала «Дед Морозов». Днем и вечером канал предложит зрителям фильмы «Топор», «Топор. 1943», «Топор. 1944», «В августе 44-го» и сериал «Алеша».