В программе трех главных российских телеканалов 9 мая не будет советских фильмов о войне

В программе трех главных российских телеканалов (Первый канал, «Россия 1», НТВ) 9 мая не будет советских фильмов о войне, которые традиционно показывали по случаю праздника. На это обратили внимание пользователи твиттера.
Первый канал запланировал премьерный показ мини-сериала «Диверсант. Идеальный штурм». «Россия 1» включила в сетку вещания сериал «Через прицел» и фильмы «Девятаев» и «Т-34».
НТВ покажет в утреннем эфире детектив «Последний день войны» и пилотный эпизод сериала «Дед Морозов». Днем и вечером канал предложит зрителям фильмы «Топор», «Топор. 1943», «Топор. 1944», «В августе 44-го» и сериал «Алеша».
Пользователи соцсетей отметили, что в прошлом году телеканалы показывали именно советские картины — любимые как ветеранами, так и послевоенными поколениями.
На Первом канале в этом году, впрочем, все-таки покажут «Горячий снег» и «Летят журавли» — их можно будет посмотреть утром 8 и 10 мая соответственно. Также в ночь с 7 на 8 мая продемонстрируют трагикомедию «Женя, Женечка и „катюша“».
В телеграм-канале «Агентство. Новости» отметили, что Первый канал также покажет в День Победы «не самую популярную советскую картину „На войне как на войне“, снятую в 1969 году», но выйдет в эфир она уже после полуночи, в 1.50.
«Почти полный отказ от популярных советских фильмов о войне сложно объяснить низкими рейтингами. Согласно данным Mediascope, на неделе 3–9 марта 2021 года фильм „В бой идут одни старики“ получил долю 20% (то есть по каждому пятому работающему в этот момент телевизору смотрели этот фильм) и рейтинг 5% (процент посмотревших от общего числа телезрителей в стране). Это восьмое место среди самых популярных программ у россиян по итогам недели. Похожие цифры и у фильма „Офицеры“», — отметили авторы канала.