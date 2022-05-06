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Худруком Театра имени Маяковского стал Егор Перегудов

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:59

Новым художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского стал Егор Перегудов. Об этом сообщили на сайте правительства Москвы.

Перегудов приступит к работе 13 мая. Он был выбран на позицию худрука по инициативе труппы театра. Режиссер намерен на новом посту заниматься развитием связи театра и ГИТИСа — в вузе Перегудов преподает уже 12 лет.

«Значительная часть труппы — выпускники ГИТИСа разных лет, а значит, у нас одни корни, одно понимание природы театра. Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, — для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость», — сказал Перегудов.

Режиссер отметил, что Театр имени Маяковского — уникальное учреждение со своим духом и атмосферой, связан с именами таких великих режиссеров, как Всеволод Мейерхольд, Алексей Попов, Николай Охлопков, Андрей Гончаров.

По мнению народного артиста России Игоря Костолевского, Перегудов является продолжателем традиций русского психологического театра, близких Театру имени Маяковского. Его назначение на должность, как отметил актер, станет примером преемственности и связи поколений.

«Егор Перегудов — выпускник мастерской Сергея Женовача, который, в свою очередь, учился у Петра Фоменко — ученика выдающегося Андрея Гончарова, который был художественным руководителем Театра имени Владимира Маяковского с 1967 по 2001 год. Мы очень рады, что наше предложение было принято Департаментом культуры города Москвы», — сказал Костолевский.

Ранее худруком Театра имени Маяковского был Миндаугас Карбаускис. Он покинул свою должность в феврале 2022 года по собственной инициативе. Карбаускис возглавлял труппу театра с 2011 года.

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