Group-IB: рейтинг нелегальных копий в рунете возглавили «Бэтмен», «Смерть на Ниле» и «Падение луны»

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB составила рейтинг фильмов по числу нелегальных копий в российском интернете в апреле 2022 года. Его публикует «Бюллетень кинопрокатчика».

В компании подчеркнули, что обнаружение копии не указывает автоматически на количество ее просмотров. Однако, согласно заявлению Group-IB, существует прямая зависимость между количеством пиратских копий, спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Составленный Group-IB перечень выглядит следующим образом:

1.⠀«Бэтмен» Мэтта Ривза;

2. «Смерть на Ниле» Кеннета Браны;

3. «Падение луны» Роланда Эммериха;

4. «Бычара» Пола Эндрю Уильямса;

5. «Костюм» Грэма Мура;

6. «Наемник» Тарика Салеха;

7. «Боги хеви-метала» Питера Соллетта;

8. «Первый встречный» Кэт Койро;

9.«Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли;

10.«Скорая» Майкла Бэя.

Ожидаемо, сообщает компания, что в топ пиратских копий в апреле вошли картины, чей прокат был либо отменен, либо сокращен после приостановки работы больших голливудских студий на российском рынке.

В начале марта Walt Disney, Sony, Warner Bros. и другие крупные западные кинопроизодители приостановили показы своих фильмов в России из‑за «военной операции» на территории Украины.