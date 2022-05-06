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Group-IB: рейтинг нелегальных копий в рунете возглавили «Бэтмен», «Смерть на Ниле» и «Падение луны»

Денис Ламехов
Сегодня в 17:02

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB составила рейтинг фильмов по числу нелегальных копий в российском интернете в апреле 2022 года. Его публикует «Бюллетень кинопрокатчика».

В компании подчеркнули, что обнаружение копии не указывает автоматически на количество ее просмотров. Однако, согласно заявлению Group-IB, существует прямая зависимость между количеством пиратских копий, спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Составленный Group-IB перечень выглядит следующим образом:

1.⠀«Бэтмен» Мэтта Ривза;
2. «Смерть на Ниле» Кеннета Браны;
3. «Падение луны» Роланда Эммериха;
4. «Бычара» Пола Эндрю Уильямса;
5. «Костюм» Грэма Мура;
6. «Наемник» Тарика Салеха;
7. «Боги хеви-метала» Питера Соллетта;
8. «Первый встречный» Кэт Койро;
9.«Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли;
10.«Скорая» Майкла Бэя.

Ожидаемо, сообщает компания, что в топ пиратских копий в апреле вошли картины, чей прокат был либо отменен, либо сокращен после приостановки работы больших голливудских студий на российском рынке.

В начале марта Walt Disney, Sony, Warner Bros. и другие крупные западные кинопроизодители приостановили показы своих фильмов в России из‑за «военной операции» на территории Украины.

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