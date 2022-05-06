перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Method Man выпустил пластинку «Meth Lab Season 3: The Rehab» 17:03
Group-IB: рейтинг нелегальных копий в рунете возглавили «Бэтмен», «Смерть на Ниле» и «Падение луны» 17:02
Bloomberg: Китай приказал правительственным учреждениям и госкомпаниям отказаться от иностранных ПК 16:12
ООН и МККК эвакуировали с «Азовстали» и других районов Мариуполя около 500 человек 16:09
Ibrahim Boran/Unsplash
Минфин: российский бюджет в апреле недополучил 133 млрд рублей нефтегазовых доходов 16:02
Cуд заочно арестовал публициста Александра Невзорова* Обновлено в 15:30
На фабрике Nespresso в Швейцарии нашли 500 килограмм кокаина в мешках для кофе 15:07
Лолита Милявская с иронией предложила «национализировать» ее дом в ответ на критику 15:06
Google Play запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России 14:32
Суд запретил фильм «Зеленый слоник», сочтя, что он провоцирует навязчивые воспоминания-переживания 14:05
Минпромторг опубликовал список товаров для параллельного импорта 13:50
Приложения НТВ удалят из App Store во всех странах, кроме России 13:21
«Коммерсант»: владелец франшизы KFC и Pizza Hut не смог продать бизнес в России 13:18
Sergey Korovkin 84/Wikimedia Commons
МИД РФ заявил о стагнации переговоров с Киевом. И пообещал не применять ядерное оружие на Украине 12:46
За сутки российскую границу в Ростовской области пересекли более 13,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР 12:38
Warpaint опубликовали первый с 2016 года альбом «Radiate Like This» 12:11
Россиянку Софью Сапегу приговорили в Беларуси к 6 годам лишения свободы 11:40
В России выявили 5541 новый случай COVID-19 11:10
Bloomberg: ЕС может дать Венгрии, Словакии и Чехии отсрочку эмбарго на нефть из России 11:02
Liliane Callegari/Flickr
Arcade Fire выпустили первый за пять лет альбом «We» 10:04

На фабрике Nespresso в Швейцарии нашли 500 килограмм кокаина в мешках для кофе

Виктория Шанина
Сегодня в 15:07

В Швейцарии на фабрике производителя кофе Nespresso нашли более 500 килограмм кокаина в мешках для кофейных зерен. Об этом сообщает полиция кантона Фрибур.

Компания сама обратилась в правоохранительные органы. При разгрузке мешков сотрудники обнаружили неопределенное вещество белого цвета. Впоследствии экспертиза показала, что это кокаин.

Вокруг завода оцепили крупный периметр. На месте было мобилизовано около 20 сотрудников Федерального управления таможенной и пограничной безопасности. Они отсканировали остальные контейнеры с помощью специальных устройств.

Первые расследования показали, что контейнеры с мешками с кокаином прибыли из Бразилии. Степень чистоты наркотика — 80%, его рыночная стоимость оценивается более чем в 50 млн швейцарских франков. Предполагается, что кокаин был предназначен для сбыта на европейском рынке.

Полиция заявляет, что партия была изолирована. С какими‑либо продуктами, используемыми в производстве, порошок не контактировал. Прокуратура начала расследование.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить