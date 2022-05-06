На фабрике Nespresso в Швейцарии нашли 500 килограмм кокаина в мешках для кофе

В Швейцарии на фабрике производителя кофе Nespresso нашли более 500 килограмм кокаина в мешках для кофейных зерен. Об этом сообщает полиция кантона Фрибур.

Компания сама обратилась в правоохранительные органы. При разгрузке мешков сотрудники обнаружили неопределенное вещество белого цвета. Впоследствии экспертиза показала, что это кокаин.

Вокруг завода оцепили крупный периметр. На месте было мобилизовано около 20 сотрудников Федерального управления таможенной и пограничной безопасности. Они отсканировали остальные контейнеры с помощью специальных устройств.

Первые расследования показали, что контейнеры с мешками с кокаином прибыли из Бразилии. Степень чистоты наркотика — 80%, его рыночная стоимость оценивается более чем в 50 млн швейцарских франков. Предполагается, что кокаин был предназначен для сбыта на европейском рынке.

Полиция заявляет, что партия была изолирована. С какими‑либо продуктами, используемыми в производстве, порошок не контактировал. Прокуратура начала расследование.