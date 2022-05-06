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В магазинах Gucci начнут принимать криптовалюты 2:03
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В магазинах Gucci начнут принимать криптовалюты

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:03

В магазинах бренда Gucci начнут принимать к оплате криптовалюты, в том числе биткоины, эфиры, лайткоины, Dogecoin и Shiba Inu. Об этом сообщил Vogue Business.

Всего компания начнет работать с более чем десяти криптовалютами. Оплатить с их помощью покупки можно будет, получив на адрес электронной почты QR-код. Отсканировав его, клиенты получат возможность списать деньги с криптокошелька.

Магазины смогут как хранить средства в криптовалюте, так и автоматически конвертировать их в обычную валюту, например, в доллары. Предполагается, что изначально оплата в крипте станет доступна в пяти торговых точках.

Пилотный проект запустится в мае и охватит магазины в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Майами и Атланте. Летом 2022 года Gucci намерен сделать оплату в криптовалюте доступной во всех магазинах Северной Америки.

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