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Джен Псаки уйдет с поста пресс-секретаря Белого дома. Ее заменит Карин Жан-Пьер

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:34

Джен Псаки уйдет с поста пресс-секретаря Белого дома,сообщили на сайте администрации президента. Ее заменит Карин Жан-Пьер — она станет первой темнокожей женщиной и первой представительницей ЛГБТ-сообщества на этой позиции.

Псаки покинет президентскую резиденцию 13 мая. По сообщениям ряда СМИ, она вскоре запустит собственное телешоу на канале MSNBC. Псаки проработала в Белом доме около полутора лет.

Жан-Пьер занимала позицию ее первого заместителя. Ранее она выступала специалистом по связям с общественностью в правозащитной организации MoveOn. Также Жан-Пьер выступала политическим аналитиком на MSNBC и NBC.

«Карин не только принесет опыт, талант и честность, необходимые для этой трудной работы, но и продолжит разбираться в информации, касающейся работы администрации Байдена и Харрис, от имени американского народа», — сказал Байден.

Президент США признался, что он и его супруга Джилл давно знают и уважают Жан-Пьер. Они уверены, что она «будет сильным голосом, говорящим» от имени Байдена и его администрации.

Байден также отметил, что Псаки «установила стандарт обоюдной порядочности, уважения и приличия в зале брифингов Белого дома». Американский лидер поблагодарил Псаки за то, что она «прямо и правдиво общалась с американским народом, не теряя при этом чувства юмора».

Псаки ответила, что благодарна президенту и первой леди за доверие. Она назвала Жан-Пьер «замечательной женщиной» и добавила, что «репрезентация важна, и она (Жан-Пьер) предоставит слово многим, а также заставит многих смело мечтать о том, что действительно возможно».

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