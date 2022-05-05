В Венецию с 1 июля будут пускать по предварительной регистрации

В Венецию с 1 июля можно будет попасть по предварительной регистрации. Об этом рассказали представители Ассоциации туроператоров России.

По их словам, власти города вернулись к идее регулирования туристических потоков, которая впервые была озвучена еще в 2019 году. Теперь путешественникам нужно регистрироваться на специальной платформе или в мобильном приложении.

После регистрации каждый турист получит индивидуальный QR-код, по нему будет осуществляться допуск в город. «Пока эта мера будет носить экспериментальный характер: туристов будут поощрять скидками на походы в музеи и рестораны», — сказали в АТОР.

Обязательной регистрация станет с середины января 2023 года. В это же время в Венеции введут так называемый входной налог: стоимость посещения старинного города составит от 3 до 10 евро в зависимости от дня недели и сезона.

От «входного налога» будут освобождены местные жители и работающие в городе люди, а также те туристы, которые приедут в Венецию с ночевкой.