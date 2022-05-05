Третьяковская галерея покажет отреставрированную графику Шагала, Кандинского, Гончаровой и Ларионова

27 мая Третьяковская галерея откроет выставку графики, где покажет работы, прошедшие реставрацию с 2010 по 2022 год. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музея.

Название экспозиции — «Мастера возрождения» — отсылает непосредственно к реставрационной работе. Всего музей представит порядка 200 полотен. Среди них — произведения Василия Кандинского, Александра Бенуа, Марка Шагала, Карла Брюллова, Ильи Репина, Николая Ге, Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова и других художников.

Третьяковка покажет работы, выполненные углем и карандашом, пастелью и акварелью, графику в печатных и смешанных техниках. В специальном разделе будут представлены графические произведения, реставрация которых потребовала консолидации усилий всех профессионалов музея, отметили в пресс-службе.

Выставка будет открыта до 13 ноября. Адрес: Лаврушинский переулок, 10, основное здание Государственной Третьяковской галереи, залы 49–54. Подробности — на сайте музея.