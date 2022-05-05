В Битцевском лесу появятся четыре скейт-парка и два памп-трека

В Битцевском лесу на месте гаражно-строительных кооперативов создадут четыре скейт-парка и два памп-трека. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Много лет гаражи, стоящие возле Битцевского леса на земельных участках, которые ранее были его частью, захламляли территорию, портили чудесный вид и мешали свободному проходу жителей в парк. Но так больше не будет: преграждающие горожанам путь гаражи уберут, а эти территории вновь станут общими и доступными для всех», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Места для отдыха и занятия спортом появятся на границе леса и жилой застройки. Благодаря этому у граждан появится разнообразие для досуга, а также снизится антропогенная нагрузка на центральную часть Битцевского леса.

В районе Ясенево появится скейт-парк площадью 495 квадратных метров, который будет рассчитан на самых юных райдеров. Кроме того, в реакционном центре «Двор в лесу» будет обустроен скейт-парк площадью 2400 квадратных метров, в котором можно будет проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса в олимпийских дисциплинах «Парк» и «Стрит».

В спортивном кластере в Сумском проезде для жителей района Чертаново Северное создадут скейт-парк площадью 2400 квадратных метров и памп-трек площадью 1700 квадратных метров. А на территории центра «Зеленый бульвар» в Чертанове Южном появится скейт-парк (2500 квадратных метров) и памп-парк (1480 квадратных метров).