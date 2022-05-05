перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Wolf Alice анонсировали выход мини-альбома «Blue Lullaby» и опубликовали первый трек с него 18:35
Российский сериал «Естественный отбор» получил приз аргентинского фестиваля BUEIFF Web Series 18:18
Отели на курортах России начали снижать цены 18:06
Число избыточных смертей, связанных с пандемией, составило 15 млн за два года 17:22
Производитель кофе Paulig продал бизнес в России 17:13
Канцлер Германии Шольц: санкции против России будут снимать по согласованию с Украиной 16:57
mos.ru
В Битцевском лесу появятся четыре скейт-парка и два памп-трека 16:30
Константин Райкин избран врио ректора Высшей школы сценических искусств 16:09
Путин: в Кремле «знают качество» информации в «Википедии», ей лучше не доверять 16:04
В Петербурге задержали пять человек за антивоенные посты. Им может грозить до 10 лет тюрьмы 15:54
Борьба с первой вспышкой ВИЧ в СССР в трейлере «Нулевого пациента» 15:43
Работы из собрания братьев Морозовых покажут в Пушкинском музее в июне 15:13
Соловьев Live/RuTube
Команда Соловьева создала чат-бот для жалоб на уральцев, занимающихся «антироссийской деятельностью» 14:55
Shell потеряла более 4 млрд долларов из‑за ухода из России 14:52
В Театре Романа Виктюка покажут спектакль «Люблюнемогу» 14:36
Фестиваль Signal открыл прием заявок в музыкальную резиденцию 13:59
Трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос после ухода западных 13:47
Александр Авилов/Агентство «Москва»
Британская налоговая служба отозвала у Мосбиржи статус признаваемой 13:46
Издания Esquire, Cosmopolitan и Harper’s Bazaar продолжат выходить в России под новыми названиями 13:37
Шария в Испании отпустили под подписку о невыезде. Решается вопрос об экстрадиции блогера на Украину Обновлено в 13:05

В Битцевском лесу появятся четыре скейт-парка и два памп-трека

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:30

В Битцевском лесу на месте гаражно-строительных кооперативов создадут четыре скейт-парка и два памп-трека. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Много лет гаражи, стоящие возле Битцевского леса на земельных участках, которые ранее были его частью, захламляли территорию, портили чудесный вид и мешали свободному проходу жителей в парк. Но так больше не будет: преграждающие горожанам путь гаражи уберут, а эти территории вновь станут общими и доступными для всех», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Места для отдыха и занятия спортом появятся на границе леса и жилой застройки. Благодаря этому у граждан появится разнообразие для досуга, а также снизится антропогенная нагрузка на центральную часть Битцевского леса.

В районе Ясенево появится скейт-парк площадью 495 квадратных метров, который будет рассчитан на самых юных райдеров. Кроме того, в реакционном центре «Двор в лесу» будет обустроен скейт-парк площадью 2400 квадратных метров, в котором можно будет проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса в олимпийских дисциплинах «Парк» и «Стрит».

В спортивном кластере в Сумском проезде для жителей района Чертаново Северное создадут скейт-парк площадью 2400 квадратных метров и памп-трек площадью 1700 квадратных метров. А на территории центра «Зеленый бульвар» в Чертанове Южном появится скейт-парк (2500 квадратных метров) и памп-парк (1480 квадратных метров).

События недели на afisha.ru
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Сергей Мельников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить