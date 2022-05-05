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Виола Дэвис намерена вновь сыграть Аманду Уоллер в новом сериале по мотивам «Отряда самоубийц»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:59

Американская актриса Виола Дэвис, известная по своим ролям в «Прислуге», «Как избежать наказания за убийство», «Оградах» и «Ма: Рейни: Мать блюза», намерена вернуться к роли Аманды Уоллер в новом сериале HBO Max. Об этом сообщил Variety.

Шоу станет еще одним спин-оффом кинофраншизы «Отряд самоубийц» — предыдущий, «Миротворец», вышел зимой 2022 года и уже продлен на второй сензон. В центре нового проекта, судя по всему, окажется как раз Уоллер.

Детали сюжета сериала пока не раскрываются, но он будет связан с событиями «Миротворца». Производством шоу займется в том числе Дэвис — она выступит не только исполнительницей главной роли, но и продюсером наряду с Кристал Генри.

Генри, которая раньше работала над «Хранителями», напишет сценарий. Другими продюсерами телепроекта станут режиссер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн и Питер Сафран.

Над производством сериала будет работать Warner Bros. Television. В данный момент неизвестно, когда планируются съемки спин-оффа. Также неизвестно, когда он выйдет на HBO Max.

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