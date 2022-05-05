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У фильма «Повелитель приливов» появится телевизионный спин-офф

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:18

У фильма «Повелитель приливов», номинированной в 1992 году на семь премий «Оскар», появится телевизионный спин-офф. Его снимет Тейт Тейлор («Прислуга», «Ма», «Агент Ева»). Об этом сообщил Deadline.

Проект, по сообщению издания, находится на самой ранней стадии разработки. Над ним будет работать студия Sony Pictures Television — ее подразделение Columbia Pictures выпустило в 1991 году оригинальный фильм.

Тейлор сам написал сценарий сериала и выступает его исполнительным продюсером. Он выпустит его для Apple, так же как и другой свой продюсерский проект — сериал «Миссис Американский Пирог».

Фильм «Повелитель приливов» рассказывал о нью-йоркском психиатре, которая помогает эмоционально травмированной женщине по имени Салли. У Салли есть брат-близнец, который вскоре сближается с врачом, рассказывая ей о страшных страницах из детства его самого и его сестры.

Главные роли в оригинальной картине исполнили Барбара Стрейзанд и Ник Нолти. Стрейзанд также выступила режиссером-постановщиком ленты. Сценарий разработали Пэт Конрой и Бекки Джонсон.

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