Продажи NFT-токенов упали на 92% по сравнению с сентябрьским пиком

Продажи на рынке NFT упали на 92% по сравнению с пиком в сентябре прошлого года. Тогда в среднем за сутки совершалось 225 тыс. сделок, а сейчас — 19 тыс. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные сайта NonFungible.

Число активных кошельков для NFT тоже значительно сократилось — на 88% с максимального значения в ноябре прошлого года (с 119 до 14 тыс.).

Журналист WSJ Пол Винья пояснил, что отчасти происходящее связано с ситуацией на рынке в целом. Выросли опасения по поводу инфляции, банки меняют денежно-кредитную политику. В результате падают акции, облигации и криптовалюты.

Другая причина — слишком резкий рост популярности NFT, который привел к тому, что предложение значительно превысило спрос. По данным издания, всего было создано около 9 млн NFT, тогда как их покупателей было менее 2 млн.

Говоря о перспективах рынка, Винья не считает, что NFT исчезнет как класс активов. Однако он предполагает, что в будущем нельзя будет просто создать множество JPEG-файлов и продать их за кучу денег. По мнению журналиста, токены станут более утилитарными, будут предлагать что‑то осязаемое. В качестве примера он привел NFT, которые выпускают музыкальные группы и которые позволяют пройти за кулисы или поужинать с артистами.