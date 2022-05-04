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Netflix показал кадры из третьего сезона «Академии Амбрелла»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:02

Стриминговая платформа Netflix показала первые кадры из третьего сезона супергеройского сериала «Академия Амбрелла». Снимки опубликовал ряд американских изданий, в том числе, Entertainment Weekly.

На фотографиях изображены главные герои, члены «Амбреллы»: Лютер, Клаус, Диего, Элисон, Пятый и Виктор Харгривз. В предыдущих сезонах Виктора звали Ваня, но он совершил трансгендерный переход, как и играющий его актер Эллиот Пейдж.

Также на кадрах можно увидеть новых героев из альтернативной версии академии «Амбрелла». Возможно, в сюжете третьего сезона появится противостояние двух команд супергероев.

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В «Академии Амбрелла снимаются Том Хоппер, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер-Лэмпан, Джастин Х. Мин, Эллиот Пейдж, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Джейк Эпштейн, Бритни Олдфорд, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид. Продолжение сериала по одноименному комиксу Джерарда Уэя выйдет на Netflix 22 июня.

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