Netflix показал кадры из третьего сезона «Академии Амбрелла»

Стриминговая платформа Netflix показала первые кадры из третьего сезона супергеройского сериала «Академия Амбрелла». Снимки опубликовал ряд американских изданий, в том числе, Entertainment Weekly.

На фотографиях изображены главные герои, члены «Амбреллы»: Лютер, Клаус, Диего, Элисон, Пятый и Виктор Харгривз. В предыдущих сезонах Виктора звали Ваня, но он совершил трансгендерный переход, как и играющий его актер Эллиот Пейдж.

Также на кадрах можно увидеть новых героев из альтернативной версии академии «Амбрелла». Возможно, в сюжете третьего сезона появится противостояние двух команд супергероев.