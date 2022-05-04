Песков назвал чушью сообщения о том, что Россия может объявить всеобщую мобилизацию 9 мая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг сообщения о том, что Россия может объявить всеобщую мобилизацию населения 9 мая. Его слова передает «Интерфакс».

«Нет, не стоит [ориентироваться на публикации о возможном старте мобилизации]. <…> Это неправда, это чушь», — заявил Песков в ходе пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о вероятности того, что 9 мая Владимир Путин может объявить войну Украине, Песков сказал: «Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь».

Сегодня, 4 мая, CNN со ссылкой на данные британских и американских военных сообщил, что Путин может объявить войну Украине в День Победы. Этот шаг, согласно сообщению издания, позволит начать в России мобилизацию резервистов.