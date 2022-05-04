В Москве нашли мертвым сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых»

В Москве в подъезде жилого дома нашли мертвым сооснователя сети ресторанов «Кулинарная лавка братьев Караваевых» Владимира Лякишева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агентство уточняет, что инцидент произошел 1 мая.

«Предварительно, он покончил жизнь самоубийством, когда жена ушла гулять с собакой. Предсмертную записку мужчина не оставил», — рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, суицид не был связан с проблемами в бизнесе. Источник уточнил, что в последние дни мужчина злоупотреблял алкоголем и заявлял близким о намерении покончить с собой.

Лякишев был совладельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых» до 2019 года. В феврале бизнесмен зарегистрировал новую компанию.