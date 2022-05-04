Большой театр в 14-й раз проведет Международный конкурс артистов балета

С 3 по 11 июня на сцене Большого театра пройдет XIV Международный конкурс артистов балета. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организатора.

На конкурс подано 343 заявки из 33 стран мира. Среди них Австрия, Аргентина, Беларусь, Великобритания, Германия, Италия, Новая Зеландия, Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Швеция и Япония.

Традиционно к участию допускаются артисты из двух возрастных категорий: младшей (до 18 лет) и старшей (до 27 лет). В 2022 году состязание посвящено 95-летию хореографа Юрия Григоровича — он возглавляет жюри и руководит конкурсом на протяжении последних 49 лет.

«В Москву, в Большой театр раз в четыре года съезжаются участники, гости, специалисты со всего мира. И каждая новая встреча знаменует собой новую отметку развития балета, если хотите, в известной мере определяет мировой порядок в искусстве танца», — заявил Григорович.

Лауреатом первого Московского балетного конкурса в 1969 году стал Михаил Барышников. Позднее наград удостаивались Вячеслав Гордеев, Миса Куранага, Тьяго Соарес, Евгения Образцова и другие артисты.

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