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«Коммерсант»: мэрия Москвы потребовала доступ к камерам в клубах

Денис Ламехов
Сегодня в 11:19

Мэрия Москвы обязала часть клубов и баров обеспечить подключение их видеокамер к Единому центру хранения данных мэрии (ЕЦХД; на его основе работает система распознавания лиц в городе), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди управляющих московских заведений.

Доступ к ЕЦХД имеют в том числе сотрудники МВД, подчеркивает издание. По словам одного из неназванных собеседников «Коммерсанта», установку камер курирует префектура ЦАО. Источник добавил, что от владельцев клубов и баров требуют подписать гарантийное письмо, где указаны сроки установки устройств.

Согласно заявлению другого источника, в первую очередь обсуждается подключение к ЕЦХД камер на входе в заведение. Устройства должны соответствовать определенным требованиям, «поэтому быстро реализовать проект не получается», добавил он.

В распоряжении «Коммерсанта» оказалась методичка по подключению камер к городской системе видеонаблюдения. Ее, как сообщает газета, получил от представителя московской мэрии управляющий одного из заведений.

Там говорится, что разрешение камер должно быть не меньше 720 точек, скорость передачи данных — от 1 до 4 мегабит в секунду, частота кадров — от 15 до 25 в секунду. «Коммерсант» отмечает, что аналогичный документ в 2021 году получали владельцы московских ТЦ — мэрия требовала от них встроить свои камеры в городскую систему видеонаблюдения, чтобы помочь властям выявлять торговые центры, чьи посетители не соблюдают масочный режим.

«Идея была в том, чтобы сначала ненавязчиво попросить госкомпании подключить свои камеры к системе, а затем прийти с этим предложением и к коммерческим организациям <…> Обкатали на торговых центрах, а теперь, возможно, решили перейти и к ночным клубам», — заявил один из собеседников газеты.

Директор по развитию веб-технологий ИТ-компании Artezio Сергей Матусевич считает, что владельцы клубов могут формально согласиться на размещение камер, но фактически могут саботировать проект мэрии, используя ряд технических особенностей устройств и системы, а также намеренно устанавливая их в темных помещениях.

«Владельцы развлекательных заведений и их клиенты заинтересованы в том, чтобы сохранить приватность визитов <…> Для кого‑то это станет препятствием для посещения заведений, а значит, сами клубы могут попытаться минимизировать риск потери клиентов», — заявил Матусевич.

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