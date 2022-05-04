ЦРУ распространило русскоязычные инструкции по установлению связи с разведкой США

Сотрудники Центрального разведывательного управления разместили на официальных страницах и в соцсетях ведомства инструкции на русском языке, объясняющие, как можно безопасно выйти с ними на связь. Об этом пишет The Washington Post.

В инструкции, в частности, ЦРУ рекомендует использовать сервисы VPN или браузер Tor, а также открывать браузер в режиме инкогнито и чистить историю поиска. Авторы памятки пояснили, что так российским спецслужбам будет труднее определить контакты с американским ведомством.

Тех, кто обращается в ЦРУ, попросили указывать полное имя, страну, из которой они ведут переписку, официальную должность и уровень доступа к информации, которую они могут предоставить.

The Washington Post со ссылкой на представителя американской спецслужбы заявляет, что инструкции предназначены «для тех, кто чувствует себя обязанным связаться с ЦРУ из‑за несправедливой войны, которую ведет российское правительство». Собеседник издания заявил, что после начала «военной спецоперации» все больше россиян пытаются выйти на связь с ЦРУ.