Джон Ву снимет ремейк своего фильма «Наемный убийца»

Режиссер оригинального боевика «Наемный убийца» Джон Ву подтвердил работу над англоязычным ремейком картины. Об этом сообщает IndieWire.

«Наемный убийца» выйдет на стрим-сервисе Peacock. Точной даты релиза пока нет, актерский состав также неизвестен. Для Ву фильм станет первой англоязычной работой с 2005 года.

Картина рассказывает об опытном киллере Джеффри, который берется за очередное задание, во время которого случайно ослепляет певицу из ночного клуба. Чтобы оплатить операцию по восстановлению зрения, киллер соглашается на убийство высокопоставленного босса.

Оригинальный «Наемный убийца» вышел в 1989 году. В нем главные роли исполнили Чоу Юньфат, Салли Е и Дэнни Ли.