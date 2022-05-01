В Албании автобус застрял посреди реки после ДТП. Из него предложили сделать мост или инсталляцию

Инцидент, после которого автобус оказался посреди реки, произошел 29 апреля. Полный пассажиров городской автобус столкнулся с автомобилем и съехал с дороги. Легковая машина оказалась зажата под ним в реке. Местные СМИ предполагают , что причиной аварии стало превышение скорости водителем автобуса.

Мэр столицы Албании Тираны создал опрос в твиттере: убирать ли автобус, застрявший после ДТП между двух берегов реки Лана. На момент написания заметки 69% участников опроса высказались за то, чтобы оставить транспортное средство.

Погибших в результате ДТП нет. Пострадали три пассажира автобуса и два человека из авто. Мэр города назвал случившееся «самой странной аварией в столице за столетие, не имевшей последствий для жизни».

Легковой автомобиль уже достали из реки, а вот автобус не успели. Многие выступили за то, чтобы оставить его над рекой — сделать из него инсталляцию или альтернативный мост через Лану.

В комментариях и реплаях уже предложили несколько вариантов того, как можно преобразить транспортное средство.