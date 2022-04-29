Теннисист Борис Беккер осужден на 2,5 года тюрьмы за сокрытие имущества

В Великобритании знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера, шесть раз побеждавшего на турнирах Большого шлема, приговорили к 2,5 годам тюрьмы за сокрытие имущества после признания банкротства. Об этом сообщил Би-би-си.

По данным суда, Беккер скрыл активы на сумму свыше 2 млн фунтов стерлингов тогда, когда был обязан предоставить полную информацию о своем имуществе. Он задолжал частным финансистам Arbuthnot Latham & Co и был признан банкротом в 2017 году.

Однако бывший спортсмен не задекларировал виллу в Германии, а также скрыл банковский кредит в размере 825 тыс. евро и акции канадской технологической компании Breaking Data Corp. Кроме того, он передал деньги девяти людям, в том числе своей экс-супруге и нынешней жене. К тому же Беккер утверждал, что не знает о местонахождении некоторых своих спортивных трофеев.

Присяжные признали Беккера виновным по четырем пунктам обвинения и оправдали по еще 20 пунктам. Теперь теннисисту предстоит провести два года и шесть месяцев в заключении. Изначально ему грозил срок до семи лет.

Бекке по-прежнему отвергает обвинения в свой адрес и утверждает, что полагался в финансовых вопросах на своих советников и был полностью готов сотрудничать при процедуре банкротства.

Ранее спортсмен уже имел проблемы с законом. В 2002 году Беккер был осужден за уклонение от уплаты налогов в Германии. Тогда он получил условный срок.