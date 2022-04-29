перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Теннисист Борис Беккер осужден на 2,5 года тюрьмы за сокрытие имущества Вчера в 23:59
Google выплатил уже 9 млрд рублей по спору с «Царьградом» Вчера в 22:50
В Воронеже завели дело о «фейках» про армию против депутата КПРФ, выступившего против «спецоперации» Вчера в 22:36
Arek Olek / Wikimedia Commons
Placebo продадут старые инструменты и отдадут прибыль пострадавшим украинцам Вчера в 22:11
В Кабуле в мечети произошел взрыв. Погибли более 50 человек Вчера в 21:51
WSJ: за три дня после покупки Twitter Илон Маск успел продать акции Tesla на 8,5 млрд долларов Вчера в 21:31
Сбербанк снизит ставки по базовым ипотечным программам Вчера в 20:54
В Канаде ресторанная сеть наняла кассиров из Никарагуа. Они работают по видеосвязи Вчера в 20:49
Binance заблокировала счета детей Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова и Константина Малофеева Вчера в 20:03
Досрочное освобождение Улюкаева, тизер корейского «Бумажного дома» и другие новости дня
Вчера в 19:56 дайджест
Bloomberg: вероятность дефолта в России упала до 75% Вчера в 19:28
Alexas_Fotos/Unsplash
«Фонтанка»: Haribo остановит поставки продукции в Россию Вчера в 19:03
Ана де Армас сыграет главную роль в спин-оффе «Джона Уика» Вчера в 18:45
Главу Красносельского муниципального округа объявили в международный розыск Вчера в 18:37
В питерском музее «Яндекса» появились новые ретрокомпьютеры и самая первая модель робота-курьера Вчера в 18:05
Чиновница пришла на акцию памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в платье с надписью «Party» Вчера в 18:04
Из соцсетей группы «Макодзеба»
«Макодзеба» выпустила мини-альбом «До клеточки, до сантиметра» Вчера в 18:02
Группа «Курара» выпустила новый сингл «А я» Вчера в 17:29
Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек Вчера в 17:19
Келли Ли Оуэнс вернулась с пластинкой «Lp.8» Вчера в 17:06

В Воронеже завели дело о «фейках» про армию против депутата КПРФ, выступившего против «спецоперации»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:36

В Воронеже возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию в отношении депутата КПРФ. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета.

Имя депутата в пресс-релизе ведомства не называется. Местные СМИ передали, что речь идет о Нине Беляевой, которая осудила «спецоперацию» на территории Украины, назвав ее «военным преступлением». Депутат подтвердила эту информацию.

Она отметила, что это первое подобное дело в Воронеже. Ранее депутата исключили из фракции в совете народных депутатов Семилукского района. Это случилось после того, как во время заседания совета Беляеева заявила, что христианин не может убивать людей на территории другого государства без целей обороны своей страны.

«Был вопрос: что, разве люди, которые воюют, они нехристи? В ответ на этот вопрос я сказала, что убийства других людей на территории другого государства, которые ничего не имеют с целью обороны собственной страны, это ничего общего не имеет с христианским вероучением», — пояснила депутат.

Следствие посчитало, что в этом монологе Беляева «публично распространила ложную информацию» об использовании вооруженных сил России и высказала при этом «оскорбления в адрес российских военнослужащих», осуждая их действия.

«Кроме того, подозреваемая на своей публичной странице в социальной сети опубликовала в открытом доступе для просмотра неограниченным кругом лиц видеозапись данного мероприятия. По имеющейся информации, подозреваемая находится вне пределов Российской Федерации, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в розыск», — добавили в СК.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
рок
«Дикая мята. Violet»
юмор
Шоу «Импровизация»
джаз
«Московский джазовый фестиваль. Открытие»
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
КПРФ
Следственный комитет
Люди
Нина Беляева
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить