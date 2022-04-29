В Воронеже завели дело о «фейках» про армию против депутата КПРФ, выступившего против «спецоперации»

В Воронеже возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию в отношении депутата КПРФ. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета.

Имя депутата в пресс-релизе ведомства не называется. Местные СМИ передали, что речь идет о Нине Беляевой, которая осудила «спецоперацию» на территории Украины, назвав ее «военным преступлением». Депутат подтвердила эту информацию.

Она отметила, что это первое подобное дело в Воронеже. Ранее депутата исключили из фракции в совете народных депутатов Семилукского района. Это случилось после того, как во время заседания совета Беляеева заявила, что христианин не может убивать людей на территории другого государства без целей обороны своей страны.

«Был вопрос: что, разве люди, которые воюют, они нехристи? В ответ на этот вопрос я сказала, что убийства других людей на территории другого государства, которые ничего не имеют с целью обороны собственной страны, это ничего общего не имеет с христианским вероучением», — пояснила депутат.

Следствие посчитало, что в этом монологе Беляева «публично распространила ложную информацию» об использовании вооруженных сил России и высказала при этом «оскорбления в адрес российских военнослужащих», осуждая их действия.

«Кроме того, подозреваемая на своей публичной странице в социальной сети опубликовала в открытом доступе для просмотра неограниченным кругом лиц видеозапись данного мероприятия. По имеющейся информации, подозреваемая находится вне пределов Российской Федерации, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в розыск», — добавили в СК.