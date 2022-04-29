Bloomberg: вероятность дефолта в России упала до 75%

С начала недели вероятность дефолта в России упала до 75%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Российские дефолтные свопы (CDS) сигнализируют об этом после выплаты Минфином обязательств по облигациям в долларах США. Благодаря этому, вероятность дефолта снизилась с 99%.

«Стоимость страхования суверенного долга России резко упала в пятницу после заявления Москвы о том, что выплаты в долларах по двум выпускам еврооблигаций продолжаются после того, как санкции задержали их на несколько недель», — пишет издание.

CDS — это внебиржевой инструмент, который представляет из себя «страховку от дефолта». По нему сделки осуществляют крупные институциональные инвесторы.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что дефолта в стране не будет. Однако она уточнила, что имеются некоторые сложности с платежами. «Я надеюсь, что все это пройдет и закончится успешно», — сказала она.