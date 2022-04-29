Ирина Шейк, Пит Дэвидсон и Оливия Родриго: названы участники Met Gala 2022

На балу Института костюма Met Gala в 2022 году появятся модели Джиджи и Белла Хадид, певица Оливия Родриго, а также комик Пит Дэвидсон. Об этом сообщает Couture Is Beyond.

Также на мероприятии появятся музыканты Билли Айлиш, Трэвис Баркер, Lizzo, Джастин Бибер и Ариана Гранде. Среди приглашенный моделей — Ким, Хлои и Кортни Кардашьян, Ирина Шейк и Кендалл Дженнер. В числе актеров — Сидни Суини, Меган Фокс и Тимоте Шаламе.

Couture Is Beyond — это аккаунт в твиттере, который сам себя называет «ведущим источником обновлений о показах мод, красных ковровых дорожках и новостей в сфере моды». По его данным, перечисленные выше звезды — это подтвержденный список участников Met Gala 2022.

В этом году гала-концерт Met Gala пройдет 2 мая. Как и всегда, местом проведения станет Институт костюма Анны Винтур в нью-йоркском Метрополитен-музее.