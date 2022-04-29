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«Я не могла говорить»: модель Хейли Бибер рассказала о перенесенном микроинсульте

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:26

В начале марта американская модель Хейли Бибер перенесла микроинсульт. Об этом она рассказала в видео на своем ютьюб-канале.

Бибер поделилась, как на время потеряла способность говорить. Инцидент произошел утром во время совместного завтрака с мужем модели — певцом Джастином Бибером.

«Я на полуслове почувствовала странное ощущение. Как будто что‑то прошло по моей руке, от плеча до кончиков пальцев. Правая сторона моего лица не слушалась меня. Я не могла говорить, я просто не могла произнести ни слова», — вспомнила девушка.

Бибер призналась, что врачи диагностировали у нее транзиторную ишемическую атаку. Ее причиной, по мнению медиков, могли стать контрацептивные препараты — модель принимала их без консультаций со специалистами.

Также на девушку могли повлиять, как отметили врачи, последствия перенесенного коронавируса. Чтобы нормализовать состояние модели, медикам пришлось провести ей операцию на сердце.

Бибер заявила, что в данный момент чувствует себя отлично и идет на поправку. «Честно говоря, это колоссальное облегчение от того, что мы смогли во всем разобраться, и у меня есть возможность преодолеть эту страшную ситуацию и просто жить дальше», — сказала она.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала историю фэшн-блогера и стилиста Гузаль, которая столкнулась с микроинсультом в возрасте 31 года. Женщина поделилась тем, как переживала кровоизлияние в мозг, трепанацию черепа и долгое восстановление.

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