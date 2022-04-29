Фрэнк Миллер выпустит комикс-приквел «Города грехов» и продолжение «Ронина»

Автор комиксов Фрэнк Миллер, работавший над сериями о Росомахе и Бэтмене, откроет собственное издательство. В нем он планирует выпустить приквел «Города грехов» и продолжение графического романа «Ронин», сообщил The Hollywood Reporter.

Компания Миллера будет называться Frank Miller Presents. Она займется созданием комиксов в сотрудничестве с различными талантливыми художниками — как уже опытными, так и начинающими.

«Инвестирование в художников и будущее комиксов всегда было моей единственной истинной страсть и творческим призванием», — заявил Миллер, отметив, что видит целью FMP создание сообщества авторов.

Предполагается, что издательство будет выпускать от двух до четырех проектов в год. Первыми сериями, которые Frank Miller Presents представит, окажутся вестерн «Город грехов 1858» и научно-фантастический комикс «Ронин. Книга вторая».

Кроме того, в планах FMP — новые графические романы под названием «Пандора» и «Древние враги». Вместе с Миллером в издательстве будут работать бывший соиздатель DC Дэн ДиДио, а также Силенн Томас.