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Фрэнк Миллер выпустит комикс-приквел «Города грехов» и продолжение «Ронина»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:04

Автор комиксов Фрэнк Миллер, работавший над сериями о Росомахе и Бэтмене, откроет собственное издательство. В нем он планирует выпустить приквел «Города грехов» и продолжение графического романа «Ронин», сообщил The Hollywood Reporter.

Компания Миллера будет называться Frank Miller Presents. Она займется созданием комиксов в сотрудничестве с различными талантливыми художниками — как уже опытными, так и начинающими.

«Инвестирование в художников и будущее комиксов всегда было моей единственной истинной страсть и творческим призванием», — заявил Миллер, отметив, что видит целью FMP создание сообщества авторов.

Предполагается, что издательство будет выпускать от двух до четырех проектов в год. Первыми сериями, которые Frank Miller Presents представит, окажутся вестерн «Город грехов 1858» и научно-фантастический комикс «Ронин. Книга вторая».

Кроме того, в планах FMP — новые графические романы под названием «Пандора» и «Древние враги». Вместе с Миллером в издательстве будут работать бывший соиздатель DC Дэн ДиДио, а также Силенн Томас.

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