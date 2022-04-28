Петербургский Политех признали лидером в России по вкладу в цели устойчивого развития ООН

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял первое место среди российских вузов в международном рейтинге Times Higher Education по вкладу в цели устойчивого развития ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

В глобальном списке СПбПУ вошел в группу мест со 101-го по 200-е, вырвавшись из третьей сотни, в которую входил в прошлом году, отметили в вузе. ТАСС не сообщает о точной позиции Политеха в перечне.

Ректор СПбПУ Андрей Рудской заявил: «Мы уже много лет работаем над технологическими разработками, повышающими качество жизни людей и снижающими нагрузку на окружающую среду. Это и электротранспорт, и новые батареи, и противовирусные препараты, и крупномасштабные проекты по управлению водными ресурсами».

В вузе реализуется программа энергоэффективности, предоставляются рабочие места для людей с ограниченными возможностями, добавил он.

«Один из приоритетов новой программы развития университета до 2030 года — устойчивость. Мероприятия программы „Приоритет-2030“ направлены на проведение исследований и разработок в области водородной энергетики, биотоплива, цифровых двойников и зеленых биотехнологий для агроиндустрии, лекарств и методов диагностики для социально-значимых заболеваний», — заявила глава Управления стратегического планирования и программ развития СПбПУ Мария Врублевская.

Она добавила, что программа также направлена на «повышение доступности образования, создание „экосистемы счастья“ для сотрудников и студентов, обеспечение привлекательности разработок вуза для индустрии».

Среди семнадцати целей устойчивого развития ООН — обеспечение гендерного равенства, борьба с изменением климата и его последствиями, ликвидация нищеты и голода.