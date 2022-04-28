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Рэйф Файнс и Жюльетт Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини по мотивам «Одиссеи»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:44

Британский актер Рэйф Файнс, известный по фильмам «Список Шиндлера» и «Отель „Гранд Будапешт“», и лауреатка премии «Оскар» Жюльетт Бинош сыграют вместе в фильме Уберто Пазолини «Возвращение». Об этом cообщил Collider.

Артисты впервые поработают вместе со времен выхода драмы «Английский пациент» в 1996 году — в ней Файнс и Бинош исполнили одни из центральных ролей. В этот раз они появятся на экране в новой интерпретации «Одиссеи» Гомера.

По информации издания, фильм представит «оригинальный взгляд» на классическую поэму. Сценарий «Возвращения» подготовили сценарист Джон Колли и драматург Эдвард Бонд, работавший ранее над «Фотоувеличением» Микеланджело Антониони.

Картина начнется с того, что Одиссея — его роль достанется Файнсу — выбросит на берег родного острова Итаки спустя 20 лет после отъезда на Троянскую войну. Герой обнаружит, что его супруга находится в плену у враждебных поклонников, а сын Телемах уже вырос и страдает от отсутствия отца.

Одиссею, изменившемуся за время войны и тяжелого путешествия домой, предстоит осознать перемены, случившиеся на Итаке за минувшие годы, и найти в себе силы по-настоящему вернуться домой.

«Мне невероятно повезло, что я могу оживить мир Гомера с помощью великого таланта Жюльетт и Рэйфа, чье мощное присутствие на экране сочетается с бесстрашием, которое они приносят в свою работу», — сказал Пазолини.

Продюсер фильма Джеймс Клейтон добавил, что «Возвращение» покажет «Одиссею» без богов и монстров — такой, «какой мы ее никогда раньше не видели». Картина, по его словам, станет «стихийным триллером с травмированным ветераном, вынужденным вернуться к насилию, чтобы спасти своих близких».

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