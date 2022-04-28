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Apple выпустит документальный фильм о звезде «Назад в будущее» Майкле Джее Фоксе

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:20

Apple выпустит документальный фильм о звезде кинофраншизы «Назад в будущее» Майкле Дж.Фоксе. Его снимет Дэвис Гуггенхайм, известный по лентам «Он назвал меня Малала» и «Сплетня». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картина расскажет о стремительном карьерном взлете Фокса, его участии в сериале «Семейные узы» и трилогии «Назад в будущее», а также о его борьбе с болезнью Паркинсона. Ее у актера диагностировали в 29-летнем возрасте.

Гуггенхайм уже начал работу над фильмом. Его съемки пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Ванкувере. Помимо новых материалов, в документальную ленту войдут архивные кадры, а также постановочные сцены.

Проект расскажет «невероятную историю о невысоком парне с канадской военной базы, который достиг вершин славы в Голливуде 1980-х годов». Фильм расскажет о личных и профессиональных победах Фокса, а также его страданиях.

По словам авторов картины, она поведает «о том, что происходит, когда неизлечимый оптимист сталкивается в неизлечимой болезнью». Созданием ленты займется студия Concordia.

Гуггенхайм выступит продюсером проекта наряду с Аннеттой Марион, Уиллом Коэном и Джонатаном Кингом. Среди исполнительных продюсеров — Лорен Пауэлл Джобс, Джонатан Силберберг, Николь Стотт и Нелл Фортенберри.

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