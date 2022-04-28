Российские производители напитков не исключили остановки работы в случае дефицита комплектующих

Президент Союза производителей соков, воды и напитков (объединяет изготовителей товаров под брендами «Святой источник», «Черноголовка», российские подразделения Coca-Cola, Pepsi и другие компании) Максим Новиков высказался о работе отрасли в условиях санкций. Его слова приводит «Интерфакс».

Новиков сообщил: «Индустрия напитков является одной из самых высокотехнологичных, она более чем на 90% укомплектована иностранным оборудованием, в том числе европейским. Сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий».

Заменить это оборудование российскими аналогами сейчас невозможно, добавил он. «Степень зависимости от поставок из других стран высокая. Наблюдается не только рост цен на закупку сырья, ингредиентов и оборудования, происходит перестроение логистических маршрутов, и работа многих бизнес-процессов замедляется», — сообщил руководитель объединения.

Отрасль испытывает трудности с ввозом сырья для изготовления упаковки. Объединение работает над устранением дефицита комбинированной многослойной упаковки: «Уже найдено несколько альтернативных каналов поставок сырья. Отдельно изучается возможность производства ряда компонентов для многослойной упаковки из российского сырья. Кроме того, рассматривается возможность частичного перехода индустрии напитков на стеклянную упаковку и пластик».

Согласно сообщению Новикова, перспективу имеет расширение сотрудничества со странами СНГ. Ведутся переговоры о совместном производстве концентрированных соков и пюре для выпуска соков и детского питания в Узбекистане и других странах Содружества.