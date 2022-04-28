перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Седьмая «Миссия невыполнима» выйдет с подзаголовком «Dead Reckoning» 21:42
ФАС: группа МАХ намерена приобрести сеть магазинов OBI в России 21:24
Байден попросил конгресс США выделить еще 33 млрд долларов для Украины 20:54
Фейковые афиши артистов в городах России, VK покупает «Яндекс Дзен» и другие новости дня
20:50 дайджест
Рэйф Файнс и Жюльетт Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини по мотивам «Одиссеи» 20:44
Hangsna/Wikimedia Commons
ФАС разрешила холдингу «Коломенский» купить российское подразделение Fazer 20:36
В США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» 20:10
Владислава Галкина «оживили» с помощью дипфейка ради роли в новом «Диверсанте» 19:36
Российские производители напитков не исключили остановки работы в случае дефицита комплектующих 19:24
Apple выпустит документальный фильм о звезде «Назад в будущее» Майкле Джее Фоксе 19:20
«Радио Свобода»* оштрафовали на 15 млн рублей. Рассмотрена только четверть протоколов 19:13
Фото из соцсетей Эмбер Херд
Петиция против участия Эмбер Херд в «Аквамене-2» набрала 2 млн подписей 18:42
«Интеррос» Потанина выкупает у семьи Олега Тинькова 35% в группе «Тинькофф» 18:36
Потери «Макдоналдса» из‑за остановки работы в России и на Украине составили 127 млн долларов 18:35
Mastercard потеряла 34 млн долларов из‑за приостановки деятельности в России 17:59
«Теремок» получил 2,5 млн рублей от московских властей на открытие двух новых точек 17:56
Кадр из сериала «Домашнее поле»
Борьба со стереотипами и железная воля в первом тизере спортивной драмы «‎Домашнее поле»‎ 17:45
Концерт «Би-2» в Омске отменился за 15 минут до его начала 17:24
ФСБ предложила обязать криптобиржи передавать данные силовикам 17:00
Reuters: несколько европейских газовых компаний начали расплачиваться за сырье в рублях 16:59

Российские производители напитков не исключили остановки работы в случае дефицита комплектующих

Денис Ламехов
Сегодня в 19:24

Президент Союза производителей соков, воды и напитков (объединяет изготовителей товаров под брендами «Святой источник», «Черноголовка», российские подразделения Coca-Cola, Pepsi и другие компании) Максим Новиков высказался о работе отрасли в условиях санкций. Его слова приводит «Интерфакс».

Новиков сообщил: «Индустрия напитков является одной из самых высокотехнологичных, она более чем на 90% укомплектована иностранным оборудованием, в том числе европейским. Сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий».

Заменить это оборудование российскими аналогами сейчас невозможно, добавил он. «Степень зависимости от поставок из других стран высокая. Наблюдается не только рост цен на закупку сырья, ингредиентов и оборудования, происходит перестроение логистических маршрутов, и работа многих бизнес-процессов замедляется», — сообщил руководитель объединения.

Отрасль испытывает трудности с ввозом сырья для изготовления упаковки. Объединение работает над устранением дефицита комбинированной многослойной упаковки: «Уже найдено несколько альтернативных каналов поставок сырья. Отдельно изучается возможность производства ряда компонентов для многослойной упаковки из российского сырья. Кроме того, рассматривается возможность частичного перехода индустрии напитков на стеклянную упаковку и пластик».

Согласно сообщению Новикова, перспективу имеет расширение сотрудничества со странами СНГ. Ведутся переговоры о совместном производстве концентрированных соков и пюре для выпуска соков и детского питания в Узбекистане и других странах Содружества.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
рок
«Дикая мята. Violet»
юмор
Шоу «Импровизация»
джаз
«Московский джазовый фестиваль. Открытие»
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Coca-Cola
Люди
Максим Новиков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить