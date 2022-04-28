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Борьба со стереотипами и железная воля в первом тизере спортивной драмы «‎Домашнее поле»‎

Виктория Шанина
Сегодня в 17:45

Вышел тизер спортивной драмы «Домашнее поле» про первую женщину-тренера провинциального мужского футбольного клуба. Посмотреть его можно на ютьюбе-канале стриминговой платформы more.tv.

Клуб «Красный ястреб» из небольшого российского городка остался без тренера прямо перед началом сезона в Российской премьер-лиге. Гендиректор Антон Данин решает в обход спонсора назначить на эту должность Елену Волкову, которая вывела свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Она становится первой женщиной-тренером по футболу.

По приезду в город оказывается, что Елену ждет не самый теплый прием, потому что здесь футбол по-прежнему считается исключительно мужским видом спорта. Спонсор команды Титов попытается избавиться от нее, чтобы заменить надежным ветераном Филом Никитиным.

Главную роль играет Светлана Устинова, гендиректора – Максим Матвеев. В образе спонсора выступил Игорь Верник, а его протеже стал Иван Янковский. Также в ролях: Богдан Голощук, Александра Хромова, Федор Леонов, Влада Ерофеева, Егор Корнев и другие.

В сериале «Домашнее поле» будет 8 эпизодов, премьера запланирована на 26 мая. Режиссер — Феликс Умаров.

«Подобная тема хорошо ложится и на другие отрасли. Это могла бы быть советская история про то, как первая женщина приходит управлять большим заводом или летит в космос. Спорт тут — просто хороший фон. Подобные сеттинги заставляют прочувствовать проблему, которую поднимает сюжет, наиболее ярко и доходчиво. И нам очень повезло с главной героиней, сыгранной Светой Устиновой. Она могла быть разной, заряжала положительной энергией и всех объединяла. Света привносила свой талант в эту картину, за что я ей очень благодарен».
Феликс Умаров
Режиссер драмы «Домашнее поле»
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