Борьба со стереотипами и железная воля в первом тизере спортивной драмы «‎Домашнее поле»‎

Вышел тизер спортивной драмы «Домашнее поле» про первую женщину-тренера провинциального мужского футбольного клуба. Посмотреть его можно на ютьюбе-канале стриминговой платформы more.tv.

Клуб «Красный ястреб» из небольшого российского городка остался без тренера прямо перед началом сезона в Российской премьер-лиге. Гендиректор Антон Данин решает в обход спонсора назначить на эту должность Елену Волкову, которая вывела свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Она становится первой женщиной-тренером по футболу.

По приезду в город оказывается, что Елену ждет не самый теплый прием, потому что здесь футбол по-прежнему считается исключительно мужским видом спорта. Спонсор команды Титов попытается избавиться от нее, чтобы заменить надежным ветераном Филом Никитиным.