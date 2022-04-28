В России снизились реальные доходы населения

В первом квартале 2022 года на 1,2% снизились реальные располагаемые денежные доходы населения по сравнению с аналогичным периодом год назад. Об этом сообщает РБК.

В Росстате уточнили, что реальными располагаемыми считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Последний раз доходы снижались в первом квартале 2021 года из‑за пандемии. Однако к концу года показатель все-таки увеличился на 3%.

По данным службы статистики, в феврале среднемесячная зарплата работника организаций составила 57 344 рублей. В реальном выражении это на 2,6% больше, чем в феврале 2021 года.

Мартовский показатель пенсии также увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом. Средний размер пенсий составил 16 888 рублей. Однако в реальном выражении, учитывая инфляцию, пенсионеры получили на 8,3% меньше.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов уточнил, что снижение реальных располагаемых доходов на 1,2% можно считать незначительным, но это только начало. По его словам, по мере роста инфляции глубина их падения будет нарастать.

Он заявил, что смягчить процесс может внеочередная индексация МРОТ, пенсий и пособий. По мнению профессора, она должна быть в диапазоне 6–10%, чтобы компенсировать гражданам удорожание товаров и услуг.