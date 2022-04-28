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Вышел трейлер документального сериала «Черное золото». Его спродюсировал Даррен Аронофски

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:20

В сети появился трейлер документального сериала «Черное золото», продюсером которого выступил режиссер «Реквиема по мечте» и «Черного лебедя» Даррен Аронофски.

Лента выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ 17 мая. Она расскажет историю о главной попытке скрыть информацию в XX веке, которая влияла на облик всего мира на протяжение десятилетий.

«„Черное золото“ — это по-настоящему эпическая история научного открытия, которое потрясло мир, и заговора с целью его сокрытия, который угрожает нашему существованию», — пояснил Аронофски.

В центре сериала окажется нефтяная промышленность и то воздействие, которое она оказывает на климат и природу Земли. В съемках приняли участие политтехнологи, ученые, в том числе специалисты НАСА, и даже вице-президент США.

Режиссерами «Черного золота» выступили лауреат премии «Эмми» Габриэль Шондер и номинант на «Оскар» Зак Хайнзерлинг. Проект разработала продакшн-компания Protozoa совместно с Time Studios. Кинотеатральным показом картины занимается Iconic Events.

«Когда Time Studios пришли к нам с этим потрясающим документальным фильмом, мы были ошеломлены и хотели, чтобы его увидело как можно больше людей. Любой, кто в наши дни заправляет свой бензобак и интересуется ценами на заправке, должен немедленно захотеть посмотреть эту картину. Это журналистское расследование превосходного качества, и оно такое же реальное, современное и актуальное, как и любая проблема, стоящая сегодня перед этой страной и нашим миром»
Стив Баннелл
Главный исполнительный директор Iconic Events Releasing
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