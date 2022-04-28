Вышел трейлер документального сериала «Черное золото». Его спродюсировал Даррен Аронофски

Лента выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ 17 мая. Она расскажет историю о главной попытке скрыть информацию в XX веке, которая влияла на облик всего мира на протяжение десятилетий.

В сети появился трейлер документального сериала «Черное золото», продюсером которого выступил режиссер «Реквиема по мечте» и «Черного лебедя» Даррен Аронофски .

«„Черное золото“ — это по-настоящему эпическая история научного открытия, которое потрясло мир, и заговора с целью его сокрытия, который угрожает нашему существованию», — пояснил Аронофски.

В центре сериала окажется нефтяная промышленность и то воздействие, которое она оказывает на климат и природу Земли. В съемках приняли участие политтехнологи, ученые, в том числе специалисты НАСА, и даже вице-президент США.

Режиссерами «Черного золота» выступили лауреат премии «Эмми» Габриэль Шондер и номинант на «Оскар» Зак Хайнзерлинг. Проект разработала продакшн-компания Protozoa совместно с Time Studios. Кинотеатральным показом картины занимается Iconic Events.