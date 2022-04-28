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ООН создала команду по эвакуации мирных граждан из Мариуполя

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:21

ООН создала команду для эвакуации мирных граждан из Мариуполя с металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Он рассказал, что ООН обсуждает механизм эвакуации с представителями России и Украины. Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в вывозе гражданского населения.

«Мы продолжаем контакты. И в развитие достигнутой в принципе договоренности между генсеком ООН и президентом РФ УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов — Прим. ред.) мобилизует команду со стороны ООН для координации эвакуации мирных граждан на заводе „Азовсталь“», — сказал Хак.

Хак отметил, что МККК также вовлечен в переговоры. В данный момент ООН и МККК пытаются разработать «операционный механизм для своевременной эвакуации». Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что конкретных договоренностей пока достичь не удалось.

По словам Хака, ООН привлекает к работе над операцией по эвакуации из Мариуполя самых опытных сотрудников Управления по координации гуманитарных вопросов. Они приезжают на Украину со всего мира, подчеркнул зампредставителя генсека ООН.

При этом условия для начала эвакуации с «Азовстали» пока не созданы, добавил Хак. «Была определенная военная деятельность. Надо удостовериться, что она прекращена и ситуация обстоит таким образом, что мы можем доставить людей в безопасность», — пояснил он.

Хак отказался раскрывать данные о том, сколько человек будет задействовано в эвакуации людей. «Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции», — сказал Хак.

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