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Американские ученые создали колонку толщиной с лист бумаги

Семён Гудошников
Сегодня в 17:04

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали колонку толщиной с лист бумаги. Об этом говорится на сайте вуза.

Ученые отмечают, что устройство воспроизводит звук с минимальными искажениями, может превратить любую поверхность в активный источник звука и при этом потребляет гораздо меньше энергии, чем традиционная колонка.

При масштабировании разработку можно выпускать рулонами, чтобы обклеивать салоны автомобилей и самолетов, стены квест-комнат и театров, парков развлечений и другие поверхности. Также динамик можно подключить к обычному компьютеру или телефону.

Если обклеить такой пленкой кабину самолета или другое шумное помещение, то устройство может обеспечить активное шумоподавление. Этого можно достичь путем создания звука той же амплитуды, что и шум, но с противоположной фазой. Тогда два звука компенсируют друг друга.

Основа для динамика — пластиковые подложки и пьезоэлектрики. На их слое расположены небольшие купола, каждый из которых вибрирует индивидуально. Эти купола шириной всего в несколько волос окружены прокладочными слоями сверху и снизу пленки, которые защищают их от монтажной поверхности, но при этом позволяют свободно вибрировать.

Колонка потребляет всего 100 милливатт мощности на квадратный сантиметр площади. Громкость динамика — 66 децибел при электрическом напряжении 25 вольт с частотой 1 килогерц. То есть при очень малом энергопотреблении устройство будет звучать как обычный разговор. Если увеличить частоту до 10 килогерц, громкость повысится до 86 децибел, что примерно соответствует громкости городского движения.

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