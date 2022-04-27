Теодор Курентзис и Полина Осетинская представят в Петербурге и Москве проект «Медленная музыка»

Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса и пианистка Полина Осетинская представят в Петербурге и Москве новую программу «Медленная музыка». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Идея программы в объединении медленных частей фортепианных концертов, которые исполняются без перерыва и превращаются в цельное музыкальное произведение. Длительность цикла — полтора часа.

Зрители смогут услышать сочинения Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Чайковского, Равеля, Шостаковича, Барбера и Пярта.

Организаторы сообщают: «Концерт задуман как возможность хотя бы на короткое время остановиться, сосредоточиться и прислушаться к себе. <…> Мелодии можно воспринимать как инструмент самопознания или способ уйти от реальности, как аналог медитации или возможность обострить до предела свои чувства».

Концерты пройдут 30 апреля в московском зале «Зарядье» и 1 мая в петербургской Государственной академической капелле. Подробности на сайте musicAeterna.