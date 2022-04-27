В МАММ в рамках проекта «МТС Live Sessions» выступят Kedr Livanskiy, Владимир Мартынов и «Аигел»

В июне московский Мультимедиа Арт Музей проведет концерты российских музыкантов в рамках проекта «МТС Live Sessions». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организаторов.

Выступления будут идти на протяжении пяти дней. 8 июня программу откроет композитор, классик российской электронной музыки Владимир Мартынов, 9 июня концерт даст построенный вокруг использования ритуальных вокальных техник проект Phurpa.

10 июня выступит дуэт «Аигел», 11-го — проект Яны Кедриной Kedr Livanskiy. 12 июня серию концертов закроет экспериментальный проект «Бром», описывающий свое творчество термином «no-jazz», а в звуке совмещающий панк, классический джаз и академическую музыку.

Все выступления пройдут после закрытия музея в 22:00. Сбор гостей в 21:00. Билеты доступны на сайте «МТС Live».