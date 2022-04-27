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Данила Козловский подал в суд на онлайн-кинотеатр Start из‑за сериала «Карамора»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:42

Компания режиссера и актера Данилы Козловского ООО «ДК Интертеймент» подала иск к ООО «Старт Студио» (входит в группу компаний Start, которая управляет одноименным видеосервисом). Об этом пишут «Ведомости».

Третьим лицом в иске назван фонд «Кинопрайм». Всего «Старт Студио» за сериал «Карамора» должен был перевести 957,5 млн рублей «ДК Интертеймент» и «Кинопрайму». Деньги должны были переводиться каждый месяц, но «Старт Студио» не заплатила 125 млн за март.

Компания Козловского требует выплатить эту сумму вместе с прописанным в договоре пени в 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки — то есть на момент подачи иска 128,1 млн рублей.

В пресс-службе Start заявили, что пока не получали иск и надеялись, что удастся прийти к взаимопониманию в досудебном порядке. Там отметили, что вели с партнерами переговоры о реструктуризации платежей в связи с форс-мажорной ситуацией.

«Бизнес-модель Start строится на окупаемости контента не только от премьеры на собственной платформе, но и от дальнейшей дистрибуции на другие платформы и телеканалы в России и за рубежом. До подписания нашего договора уже начались переговоры с международными крупными площадками и с телеканалами в России. В связи со специальной военной операцией переговоры и подписание договоров дистрибуции остановились. В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы», — пояснили в пресс-службе.

Козловский выразил надежду, что вопрос каким‑то образом удастся урегулировать в ближайшее время.

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