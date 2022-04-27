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Россия ввела ответные персональные санкции против 287 британских депутатов

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:21

Россия ввела персональные санкции против 287 членов палаты общин британского парламента. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на МИД.

По данным министерства, указанные в списке британские депутаты активно принимали участие в учреждении антироссийских санкций. В МИД также подчеркнули, что это ответная мера на включение Лондоном 386 депутатов Госдумы в черный список Великобритании.

«С учетом ставки Лондона на последовательное усиление антироссийских санкций работа над ответными контрмерами, включающими расширение российского „стоп-листа“, будет продолжена», — сказали в министерстве.

После начала «военной операции» на территории Украины Запад ввел несколько пакетов жестких экономических санкций. Российские активы на сумму около 300 млрд долларов оказались заморожены.

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