Россия ввела ответные персональные санкции против 287 британских депутатов

Россия ввела персональные санкции против 287 членов палаты общин британского парламента. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на МИД.

По данным министерства, указанные в списке британские депутаты активно принимали участие в учреждении антироссийских санкций. В МИД также подчеркнули, что это ответная мера на включение Лондоном 386 депутатов Госдумы в черный список Великобритании.

«С учетом ставки Лондона на последовательное усиление антироссийских санкций работа над ответными контрмерами, включающими расширение российского „стоп-листа“, будет продолжена», — сказали в министерстве.

После начала «военной операции» на территории Украины Запад ввел несколько пакетов жестких экономических санкций. Российские активы на сумму около 300 млрд долларов оказались заморожены.