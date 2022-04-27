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Диджея Тима Вествуда обвинили в домогательствах. Против артиста выступили семь женщин

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:46

Семь женщин обвинили британского диджея Тима Вествуда в домогательствах. Они утверждают, что музыкант использовал свое положение в индустрии, чтобы использовать их. Об этом сообщил The Guardian.

Женщины рассказали о ряде инцидентов с участием Вествуда, самый ранний из которых произошел в 1992 году. Всем предполагаемым жертвам диджея было около 20 лет, когда они подверглись харрасменту. Все они также — темнокожие.

The Guardian совместно с Би-би-си выпустил документальный фильм об обвинениях в адрес Вествуда. В нем женщины признались, что долгие годы боялись рассказать о случившемся, думая, что их слова не будут восприняты всерьез.

Одна из жертв, Изабель, познакомилась с Вествудом в надежде показать ему демо своих песен. Диджей пригласил девушку на встречу, якобы желая обсудить ее творческие планы. Мужчина привез девушку в свою квартиру, где настоял на сексе.

«Это привилегия — иметь возможность заниматься любимым делом, и это привилегия — иметь платформу для этого. Так что это серьезный проступок, если вы злоупотребляете [своим положением]», — сказала пострадавшая девушка.

Другие женщины, Памела и Тамара, поделилась похожими историями. Памелу Вествуд якобы склонил к близости во время обсуждения сотрудничества. Этот опыт женщина назвает «травмирующим». Она признается, что не отказалась от секса с диджеем, опасаясь его реакции. Тамара так же объясняет свои встречи с Вествудом.

Еще четыре девушки утверждают, что музыкант неподобающим образом вел себя во время фотографирования с поклонницами. Вествуд, по словам женщин, засовывал руки под их одежду и хватал за грудь и ягодицы. После этого он предлагал девушкам провести время вместе.

Диджей категорически отрицает все обвинения в свой адрес. Он характеризует их как ложь, клевету и необоснованные заявления.

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