Эдриен Броди и Наташа Лионн снимутся в сериале «Poker Face»

Американские актеры Эдриен Броди («Пианист», «Гудини») и Наташа Лионн («Оранжевый — хит сезона», «Жизнь матрешки») снимутся вместе в мистическом сериале «Poker Face». Об этом сообщил Deadline.

Шоу разработает Райан Джонсон, известный по фильмам «Достать ножи», «Петля времени» и «Братья Блум». Он поставит вместе с T-Street и MRC Television 10-серийную драму, которую сам Джонсон описывает как веселую загадку с яркими персонажами.

Детали проекта пока держатся в секрете. Известно, что, помимо Броди и Лионн, в сериалу примут участие Джозеф Гордон-Левитт, Стефани Хсу, Бенджамин Братт и Дэвид Кастаньеда.

Для Джонсона «Poker Face» станет дебютом в формате телесериала, хотя ранее он работал в качестве постановщика над отдельными эпизодами «Во все тяжкие». В новом проекте кинематографист выступит одновременно режиссером всех эпизодов, автором задумки, сценаристом и исполнительным продюсером.

Продюсировать шоу также будут Рэм Бергман, Нена Родриге, Майя Рудольф, Дэниель Ренфрю Бехренс, Лилла и Нора Цукерман, а также Наташа Лионн. Сестры Цукерман станут шоураннерами «Poker Face».