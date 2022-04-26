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В Госдуме предложили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки России

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:18

В Госдуме предложили лишить актрису Чулпан Хаматову звания народной артистки России. С такой идеей выступил член комитета по культуре Сергей Соловьев, cообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, некоторые отечественные деятели культуры выбирают материальные ценности вместо родины. Соловьева возмутили слова Хаматовой о том, что она не относится серьезно к своему званию и считает его «советским пережитком».

«Человек этими словами характеризует свое нравственное внутреннее содержание. Этим уже все сказано. Понятно, что должна быть создана какая‑то комиссия», — заявил депутат.

Соловьев добавил, что ему «печально» от того, что родина дает артистам «реализовывать свои таланты», а они затем «с большой радостью приобретают на заработанные от нашего государства деньги зарубежную недвижимость».

Ранее Чулпан Хаматова призналась в интервью латвийским журналистам, что не станет сопротивляться, если ее лишат звания народной артистки. Актриса заявила, что возвращение в Россию для нее сейчас может быть опасным.

Хаматова покинула Россию после начала «спецоперации» на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала о том, как приняла решение об эмиграции и каким трудным для нее оно было.

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