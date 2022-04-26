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Росавиация разрешила «Аэрофлоту» проводить технобслуживание иностранных самолетов

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:17

Росавиация выдала авиакомпании «Аэрофлот» разрешение на проведение техобслуживания самолетов иностранного производства — Boeing и Airbus. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перевозчик сможет обслуживать те воздушные суда, которые зарегистрированы в российском реестре. Сертификат Росавиации позволяет в том числе восстанавливать более чем 1100 компонентов самолетов «Аэрофлота», выпущенных за рубежом.

Для этого компания будет применять уникальное стендовое оборудование с выпуском талона годности, отметили в «Аэрофлоте». Ремонтировать начнут широкую линейку самолетов, в том числе Airbus 320neo, Airbus 330, Boeing 777-300, Boeing 747-400 °F.

«Наработанный годами опыт, сформированная система контроля качества технического обслуживания воздушных судов, профессионализм инженерно-технического персонала и обширная материальная база позволяют „Аэрофлоту“ успешно и своевременно выполнять задачи обеспечения безопасности и регулярности полетов», — отметили в компании.

Обучение инженерно-технического персонала и его переподготовка в связи с новыми задачами будет осуществляться в Авиационной школе «Аэрофлота».

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