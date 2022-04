Sleaford Mods выпустили живой мини-альбом «Live at Nottz Arena»

Британский дуэт Sleaford Mods опубликовал живой мини-альбом «Live at Nottz Arena», записанный во время выступления в родном для группы Ноттингеме. Запись появилась на «Яндекс Музыке» и YouTube Music.

Звучание осталось классическим для Sleaford Mods — это смесь из постпанка и агрессивной электроники с наложенным поверх речитативом. В треклист вошли композиции «Mork n Mindy» и «Nudge It» с последней пластинки «Spare Ribs» (2021), песня «Discourse» с «Eton Alive» (2019), внеальбомный сингл «Jolly Fucker» (2014), «Tied Up in Nottz» с альбома «Divide and Exit» (2014) и кавер на композицию британского дуэта Yazoo «Don’t Go», изначально вышедший в 1982 году.

Также Sleaford Mods выложили несколько видео с концерта.