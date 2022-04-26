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Книга о вертолетных отрядах «ЛизаАлерт» взяла главный приз премии «ЛитРес»

Денис Ламехов
Сегодня в 17:04

Книга «Записки ночного ангела», написанная пилотом спасательного вертолета, добровольцем отряда «Ангел» и инструктором Российского Красного Креста Эдвардом Скаем, получила главный приз литературной премии «Электронная буква», учрежденной сервисом электронных и аудиокниг «ЛитРес». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В работе автор рассказал о поисково-спасательных операциях отрядов «Ангел» и «ЛизаАлерт», в которых принимал участие. «Записки ночного ангела» также получили приз «Выбор читателей» книжного портала LiveLib.

«Голосом года» жюри признало диктора и чтеца Светлану Шаклеину. Согласно сообщению организаторов премии, ее направления — любовные и фэнтезийные романы, классические произведения и нон-фикшен.

Оба лауреата получат по 250 000 рублей от «ЛитРеса» и продвижение во всех сервисах группы компаний, включая MyBook и «Самиздат».

Премией «Бестселлер» среди художественных произведений отмечена книга «Подонок» Ульяны Соболевой. Специальную награду в номинации «Нереальная реальность» получил Александр Накул за произведение «Целестина». Автором «Самого неоднозначного финала» стала Юлия Ефимова с романом «Потерянное наследство тамплиера».

В состав жюри вошли писатель Александр Цыпкин, писательница Дарья Донцова, лауреат «Русского Букера» прозаик Александр Снегирев, телеведущий Денис Катаев, актер Сергей Чонишвили, теле- и радиоведущие Ольга Шелест и Кирилл Радциг, проект актеров дубляжа Movie Mood: Карен Арутюнов, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов.

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